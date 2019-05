Après la tarte à la crème, le milk-shake: le lancer de boisson frappée au lait est devenu un outil de campagne improbable pour les Britanniques inquiets de la montée de la droite populiste pro-Brexit avant le scrutin européen.

Nigel Farage, le patron du Parti du Brexit, en tête des sondages pour les élections européennes au Royaume-Uni, en a fait les frais lundi lors d'un déplacement à Newcastle (nord-est de l'Angleterre).

La scène se déroule en plein centre-ville, alors que le candidat marche accompagné de son équipe et de journalistes, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Un homme surgit et lance un milk-shake sur M. Farage, avant d'être vivement écarté par un membre de son entourage. "Emmenez (Nigel Farage), ramenez-le à la voiture!" lance ce dernier, tandis que la police intervient pour interpeller l'auteur du lancer.

"Je ne savais pas que (Nigel Farage) était en ville. Je pensais que c'était ma seule chance (de l'avoir)", a déclaré le jeune homme de 32 ans, cité par l'agence britannique Press Association.

L'objet du délit? Un milk-shake à la banane et au caramel salé, acheté dans un Five Guys, une chaîne de restaurants spécialisée dans les hamburgers et ces breuvages lactés.

Les images montrent Nigel Farage passablement énervé, le costume partiellement recouvert de milk-shake, semblant sermonner son service de sécurité pour ne pas avoir su empêcher l'incident.

Sur Twitter, le candidat l'a attribué aux opposants du Brexit qui "se sont radicalisés, au point qu'il est devenu impossible de mener une campagne normale".

Nigel Farage n'est pas un cas isolé. Une figure de l'extrême droite britannique, Tommy Robinson, conseiller de l'UKip, le parti europhobe et anti-immigration, a également fait l'objet d'une attaque similaire.Une vidéo devenue virale montre un jeune homme lui jeter un milk-shake McDonald's au visage. Furieux, le fondateur de l'"English Defence League" (EDL), groupe marginal affirmant lutter contre la menace islamiste, se jette sur l'individu et commence à le frapper, avant d'être retenu par des personnes présentes.

Carl Benjamin, candidat de l'UKip, avait lui aussi reçu un milk-shake, et du poisson cru, lancés par des manifestants lors d'un déplacement dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Ces incidents traduisent le climat de tension que suscitent au Royaume-Uni les atermoiements sur le Brexit. Prévue le 29 mars, la sortie de l'UE a été repoussée au 31 octobre au plus tard faute d'accord entre gouvernement et Parlement, un report qui a rendu furieux certains partisans de ce divorce historique et obligé le gouvernement à organiser le scrutin européen en catastrophe.