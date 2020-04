Le Luxembourg a annoncé son intention de dépister le coronavirus sur toute sa population, soit quelque 600.000 personnes, d'ici à un mois, s'estimant en capacité de pratiquer jusqu'à 20.000 tests par jour.

Jusqu'à présent, selon les données officielles, un peu plus de 39.000 personnes (résidents et non résidents affiliés au système de soins) ont été testées dans le Grand-Duché. Il y a eu 88 décès sur 3.729 cas confirmés de Covid-19.

"On aura testé toute la population du pays dans un mois", a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, au cours d'une visioconférence avec la presse. Les étudiants et les enseignants vont être les premiers testés en vue de la reprise des cours dans l'enseignement supérieur prévue pour le 4 mai. L'idée est de calquer les tests sur les différentes phases du déconfinement, qui restent à préciser. Étudiants et enseignants ont déjà reçu une invitation à se rendre dans l'une des 17 stations effectuant des tests réparties sur l'ensemble du territoire.

"Faites-vous tester, c'est une contribution très importante pour que dans les semaines et les mois à venir, vous puissiez avoir une vie plus libre", a dit le professeur Ulf Nehrbass, le responsable de ce vaste programme de tests et représentant de la Task Force Covid-19 Research Luxembourg.

Ce petit pays situé au coeur de l'UE, voisin de la France, de l'Allemagne et de notre pays, compte 625.000 habitants. Mais il accueille aussi quotidiennement 200.000 travailleurs en provenance des pays limitrophes. "Ça serait important que les frontaliers soient également testés", a ajouté le professeur.

Ce dépistage de grande ampleur devrait coûter environ 40 millions d'euros, selon le ministre de la Recherche. La population a déjà reçu cinq masques chirurgicaux par personne, de même que les entreprises actives au Luxembourg. "Nous sommes le pays en Europe qui teste le plus et de loin", a assuré Paulette Lenert, le ministre de la Santé.

