Le Danemark veut interdire la vente de véhicules neufs diesel ou essence à partir de 2030

Le Danemark veut bannir les voitures à moteur diesel et essence de ses rues. C'est pourquoi il ne sera plus possible d'en vendre de neuves à partir de 2030, a annoncé mardi le Premier ministre, Lars Lokke Rasmussen, devant le Parlement.

M. Rasmussen veut pour la même date compter plus d'un million de voitures électriques ou hybrides sur les routes danoises. "Je suis un défenseur des voitures, mais elles ne peuvent pas détruire l'environnement", a-t-il déclaré. Le Danemark n'a pas d'industrie automobile propre, mais le Premier ministre veut joindre ses forces à celles d'autres pays européens pour mettre la pression sur les constructeurs automobiles afin qu'ils se consacrent aux voitures plus propres. Le ministre de l'Energie, Lars Christian Lilleholt, a confirmé que le gouvernement allait déposer une proposition pour rendre les voitures électriques moins chères, un élément qui s'inscrira dans un plan climat plus large. Afin de stimuler les ventes, il est entre autres envisagé de laisser circuler ces véhicules sur les bandes de bus. Les ventes de voitures "propres" ont fortement baissé au Danemark depuis la décision du gouvernement de centre-droit de Rasmussen d'alourdir la fiscalité sur les voitures électriques en 2016.