Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, est attendu lundi à Téhéran, a annoncé dimanche le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Abbas Moussavi alors que la question nucléaire iranienne suscite de nouvelles tensions internationales.

M. Borrell "se rendra demain en Iran pour la première fois depuis son entrée en fonction [début décembre]. Il doit rencontrer le ministre des Affaires étrangères [Mohammmad Javad Zarif] et d'autres hauts responsables de notre pays pour des consultations", déclare M. Moussavi dans un communiqué transmis à la presse.

M. Moussavi n'a pas donné plus de détails sur la visite de M. Borrell, notamment sur son heure d'arrivée ou la durée de son séjour en Iran.

Celui-ci survient dans une nouvelle période de tensions entre l'Iran et les Occidentaux à propos du programme nucléaire de la République islamique.

M. Borrell avait annoncé le 24 janvier que les Etats parties à l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 étaient convenus de tenir une réunion de conciliation "en février" afin de préserver ce pacte qui menace de voler en éclats depuis que les Etats-Unis l'ont dénoncé unilatéralement en 2018.

Toutes les parties "ont réaffirmé leur détermination à préserver l'accord, ce qui est dans l'intérêt de tous", avait-il alors souligné.

A Vienne l'Iran a accepté de réduire drastiquement son programme nucléaire, afin de garantir que celui-ci n'a aucune visée militaire, en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales qui asphyxiaient alors son économie.

Mais la sortie des Etats-Unis de ce pacte et le rétablissement et le renforcement des sanctions américaines contre l'Iran depuis 2018 prive la République islamique des bénéfices qu'elle attendait de l'accord.

En riposte à ces sanctions, l'Iran, dont l'économie s'est enfoncée dans une violente récession, s'est affranchi depuis mai 2019 de plusieurs engagements clés qu'il avait pris à Vienne.

Pour tenter de contraindre Téhéran à revenir à l'application totale de l'accord de Vienne, les Européens ont déclenché en janvier un mécanisme de règlement des différends prévu par ce texte.

M. Borrell "se rendra demain en Iran pour la première fois depuis son entrée en fonction [début décembre]. Il doit rencontrer le ministre des Affaires étrangères [Mohammmad Javad Zarif] et d'autres hauts responsables de notre pays pour des consultations", déclare M. Moussavi dans un communiqué transmis à la presse.M. Moussavi n'a pas donné plus de détails sur la visite de M. Borrell, notamment sur son heure d'arrivée ou la durée de son séjour en Iran.Celui-ci survient dans une nouvelle période de tensions entre l'Iran et les Occidentaux à propos du programme nucléaire de la République islamique.M. Borrell avait annoncé le 24 janvier que les Etats parties à l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 étaient convenus de tenir une réunion de conciliation "en février" afin de préserver ce pacte qui menace de voler en éclats depuis que les Etats-Unis l'ont dénoncé unilatéralement en 2018.Toutes les parties "ont réaffirmé leur détermination à préserver l'accord, ce qui est dans l'intérêt de tous", avait-il alors souligné.A Vienne l'Iran a accepté de réduire drastiquement son programme nucléaire, afin de garantir que celui-ci n'a aucune visée militaire, en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales qui asphyxiaient alors son économie.Mais la sortie des Etats-Unis de ce pacte et le rétablissement et le renforcement des sanctions américaines contre l'Iran depuis 2018 prive la République islamique des bénéfices qu'elle attendait de l'accord. En riposte à ces sanctions, l'Iran, dont l'économie s'est enfoncée dans une violente récession, s'est affranchi depuis mai 2019 de plusieurs engagements clés qu'il avait pris à Vienne.Pour tenter de contraindre Téhéran à revenir à l'application totale de l'accord de Vienne, les Européens ont déclenché en janvier un mécanisme de règlement des différends prévu par ce texte.