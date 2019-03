La toute dernière bouée de sauvetage de Theresa May

Jeudi, lors du sommet européen de Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement européens ont discuté du report du Brexit au 30 juin, comme le proposait le Premier ministre britannique Theresa May. Or Bruxelles ne souhaitait accorder un tel report que si l'accord était approuvé par le Parlement britannique la semaine prochaine. Or, il est très clairement apparu ces derniers jours que cette possibilité est pratiquement inexistante.

...