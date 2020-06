La Tour Eiffel va rouvrir au public à partir du 25 juin après trois mois de fermeture, seulement jusqu'au 2e étage, avec port du masque obligatoire à partir de 11 ans et montée uniquement par les escaliers, a annoncé mardi la société d'exploitation du monument.

"Après plus de 3 mois de fermeture dans le contexte de la pandémie de Covid-19, soit la fermeture la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale, la Tour Eiffel rouvrira ses portes au public le 25 juin 2020 à 10H00", annonce le site internet, précisant que le nombre de visiteurs sera limité sur le parvis et dans les étages, et les montées se feront par l'escalier Est (pilier Est) et les descentes par l'escalier Ouest (pilier Ouest).

