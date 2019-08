Au Royaume-Uni, on spécule beaucoup sur la stratégie du Premier ministre britannique Boris Johnson par rapport au Brexit. Il est possible que la reine elle-même soit obligée d'intervenir.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson semble très sérieux : sans un nouvel accord, le Royaume-Uni quittera l'Union le 31 octobre. Le Premier ministre britannique a dégagé des budgets supplémentaires et n'hésite pas à enfoncer le clou. Johnson espère que cette stratégie mettra l'Union à genoux : sans accord, l'Union subira également les conséquences économiques et il y aura inévitablement de nouveaux contrôles aux frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

