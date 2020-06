La présidence française a démenti jeudi des informations du journal Le Figaro selon lesquelles Emmanuel Macron a récemment évoqué l'éventualité d'une démission suivie d'une nouvelle candidature à la tête de l'Etat, la porte-parole du gouvernement jugeant même "loufoque" cette idée.

"Nous démentons cette information. Le président de la République n'a jamais évoqué sa démission", a dit l'Elysée à l'AFP. Il "n'a jamais participé à une visioconférence avec des donateurs", au cours de laquelle, selon le quotidien, il a tenu ces propos.

Dans un article publié jeudi sur son site internet, Le Figaro écrit qu'Emmanuel Macron a, "lors d'une réunion", "clairement montré qu'il était prêt, selon son expression favorite, à 'prendre son risque'".

Selon un des participants cité par ce journal, le président a déclaré envisager la possibilité de présenter sa démission pour provoquer, "dans les semaines ou les mois à venir", une élection présidentielle anticipée. "Je suis sûr de gagner car il n'y a personne en face", a-t-il assuré, d'après le quotidien.

Interrogée sur la chaîne de radio-télévision France Info, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, a souligné que l'Elysée avait démenti. "C'est assez loufoque, je dois vous avouer, d'imaginer une démission du président de la République", a-t-elle ajouté, estimant que ce "serait à la fois tout à fait contraire à l'esprit de nos institutions et même assez éloigné du caractère d'Emmanuel Macron, qui est plutôt quelqu'un qui affronte les crises et les moments difficiles".

Le chef de l'Etat doit s'exprimer dimanche soir pour dresser un premier bilan de la crise sanitaire, à l'approche d'une nouvelle phase du déconfinement.

Une deuxième intervention présidentielle pourrait ensuite être organisée entre le second tour des élections municipales, le 28 juin, et la Fête nationale du 14 juillet pour détailler ses projets pour la fin du quinquennat entamé en mai 2017.

