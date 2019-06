Ces dernières décennies, la population de l'Allemagne de l'Est est tombée au niveau de 1905. À l'instar de la Hongrie ou la Pologne, la région semble être en proie à ce que le politologue bulgare Ivan Krastev appelle la "panique démographique".

Cet automne, l'Allemagne célèbre le trentième anniversaire de la chute du Mur, l'événement qui a mis fin à la République démocratique allemande (RDA) communiste et a conduit à la réunification allemande un an plus tard.

...