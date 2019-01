La Macédoine à l'heure de la décision quant à un éventuel changement de nom

Le vote sur les quatre amendements constitutionnels examinés à partir de mercredi par les 120 députés doit intervenir avant la date-limite du 15 janvier, mais il pourrait être beaucoup plus rapide, peut-être dès la première journée de débats, selon les observateurs.

Vieux de plus d'un quart de siècle, ce litige ferme la porte de l'Union européenne et de l'Otan à la Macédoine et ses 2,1 millions d'habitants, du fait du veto des Grecs. Ceux-ci contestent à leur voisin, indépendant depuis sa sécession de la Yougoslavie en 1991, le droit de se baptiser "Macédoine".

Ils estiment que c'est le nom exclusif de leur province septentrionale autour de Thessalonique, accusent les Macédoniens d'usurper leur héritage historique, notamment celui du roi antique Alexandre Le Grand, et les soupçonnent d'ambitions irrédentistes.

- L'arme de l'amnistie -

Un vote positif clorait des mois de processus, avec un référendum controversé le 30 septembre et une longue bataille parlementaire. La balle passerait à Athènes. Le changement de nom n'entrera en effet en vigueur que si le Parlement grec avalise aussi l'accord conclu au printemps entre les Premiers ministres macédonien Zoran Zaev et grec Alexis Tsipras.

Ce dernier dispose d'une majorité fragile (153 sur 300), et son allié, Panos Kammenos, ministre de la Défense et chef d'un petit parti souverainiste, a menacé de démissionner.

La partie est également serrée pour Zoran Zaev. Son parti social-démocrate et ses alliés des partis de la minorité albanaise, ne disposent pas de la majorité requise des deux-tiers. Ils comptent sur le ralliement d'une partie de la droite (VMRO-DPMNE), comme lors du lancement du processus législatif en novembre.

Juste avant ce premier vote, trois députés du VMRO-DPMNE avaient été libérés de prison, où ils étaient écroués pour les graves violences au Parlement commises en avril 2017 par des militants nationalistes. Mi-décembre, la majorité est allée un pas plus loin, avec une loi d'amnistie, malgré l'impopularité de cette mesure dans son électorat. Jusqu'à présent 25 personnes en ont bénéficié, dont quatre députés du VMRO-DPMNE.

"Nous pensons avoir le droit moral" de décider cette amnistie, "c'est le prix à payer pour un objectif plus haut", a dit un poids lourd du gouvernement, la ministre de la Défense Radmila Sekerinska, elle-même agressée en avril 2017. Les photos du visage ensanglanté de celui qui devait devenir Premier ministre, Zoran Zaev, avaient marqué l'opinion.

- La malédiction -

Un vote positif signerait une victoire politique pour cet homme, que ses adversaires avaient donné affaibli après le référendum consultatif sur le nom. La validité de la victoire du "Oui" (plus de 90%) avait été contestée par l'opposition en raison d'une abstention massive: plus des deux-tiers des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

Les principaux dirigeants du VMRO-DPMNE restent fermes dans leur opposition mais le parti apparaît fragilisé par les dissidences et la disparition du paysage politique de celui qui fut plus de dix ans son patron incontesté, Nikola Gruevski, tenant d'une ligne intransigeante face à la Grèce. Cible de plusieurs enquêtes pour corruption, l'ancien premier ministre, proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban, a fui en novembre en Hongrie pour échapper à la prison. Il y a obtenu l'asile politique, au grand dam de Skopje et de Bruxelles.

Héros des nationalistes macédoniens, le président de droite Gjorge Ivanov, dont le rôle est honorifique, a dit son espoir qu'une majorité parlementaire "trouvera la force d'écouter la voix du peuple" exprimée selon lui par l'abstention au référendum, et prévenu qu'il ne "renoncerait" pas. Par le passé, il a refusé de signer des promulgations, mais la constitution macédonienne prévoit qu'il est "obligé" de le faire si "la loi est adoptée par une majorité des deux-tiers" (Art.75).

Un échec au Parlement de Zoran Zaev replongerait dans l'incertitude politique ce petit pays pauvre des Balkans et remettrait en cause son arrimage à l'Occident.

Un groupe nationaliste, "Les Intransigeants" ("Tvrdokorni"), organise un rassemblement mercredi à l'heure prévue pour l'ouverture des débats (midi, 11H00 GMT). Avec un appel en forme de malédiction: "Que celui qui est macédonien et de famille macédonienne, de sang macédonien, et ne participe pas à la lutte pour la Macédoine, n'ait pas de descendance, ni de garçons ni de filles."