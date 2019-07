La leçon à tirer des ruines de Notre-Dame : il ne faut jamais compter sur les milliardaires

Alors que l'un des bâtiments les plus anciens et plus sacrés de la Terre, la cathédrale Notre-Dame de Paris, fume encore, les millionnaires accourent à son chevet et promettent près de 600 millions. Nous voici quelques mois plus tard et qu'est-il sorti concrètement de ce beau geste, se demande Aditya Chakrabortty, un éditorialiste du Guardian ? La réponse est : pas grand-chose, pour ne pas dire rien.

Si l'image de la cathédrale en feu restera une des icônes de la décennie et aura fait beaucoup pleurer dans les chaumières, qu'en est-il de la situation quelques mois plus tard, alors que les feux des médias se sont concentrés sur d'autres proies ? De nombreux dons importants sont restés au stade des belles promesses. Dès la mi-juin, on semblait déjà avoir oublié les généreuses promesses de dons de la mi-avril. "Notre-Dame n'avait encore rien vu venir des milliardaires" dit Chakrabortty. "Les gros donateurs n'ont pas payé. Pas un centime ", déclarait alors un haut responsable de la cathédrale aux journalistes. Heureusement des sommes beaucoup plus modestes sont envoyées par des personnes beaucoup plus pauvres. "De beaux gestes", rajoutait un responsable d'une association caritative.

...

