Des feux de forêt se sont déclarés vendredi à différents endroits de la Grèce à cause de la chaleur et du vent soutenu. Les médias grecs ont rapporté qu'une personne avait déjà succombé aux flammes.

Les feux de forêt font rage sur la presqu'île du Péloponnèse, à l'ouest d'Athènes et sur les îles de Crète et Chios. Un pompier volontaire est décédé après inhalation des fumées dans le Péloponnèse.

La station balnéaire de Saronida, au sud de la capitale, et ses dizaines de maisons de vacances ont été évacuées. En juillet 2018, plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie à cause des feux de forêt. Ceux-ci sont souvent dus à de mauvais comportements, comme jeter une cigarette allumée ou brûler ses déchets de jardin.