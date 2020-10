À l'instar de la Belgique, la France a décidé de prendre des mesures restrictives supplémentaires pour tenter de freiner la pandémie de covid.

"L'heure est grave (...) L'épidémie a flambé dans l'immense majorité" du pays, s'est inquiété jeudi le ministre de la Santé Olivier Veran.

Durant conférence de presse, le ministre de la Santé et le Premier ministre français Jean Castex ont annoncé de nouvelles mesures.Huit grandes métropoles et l'Ile-de-France sont déjà depuis samedi 17 octobre sous couvre-feu sanitaire de 21 heures à 6 heures, pour tenter d'enrayer la deuxième vague du Covid-19 en France. Au vu des données épidémiologiques, Il est possible que le gouvernement élargisse la zone du couvre-feu, et ce même si les effets de ces nouvelles mesures ne vont pas se faire sentir avant une semaine ou deux. Des départements entiers, même ruraux, pourraient ainsi être soumis aux mêmes règles que Paris, Lyon, Marseille, Rouen, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Montpellier et Grenoble.

