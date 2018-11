La France bloquée par des "gilets jaunes": un mort sur un barrage en Savoie

A Pont-de-Beauvoisin (Savoie), une conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture. Elle a foncé alors sur eux, percutant une femme, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

La conductrice, en état de choc, a été placée en garde à vue.

Cette manifestation, comme de nombreuses autres organisées en France pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant, n'était pas déclarée.

"Notre niveau d'inquiétude est maximum", a déclaré le ministre qui a demandé aux manifestants "de prendre toutes les dispositions de prévention et de sécurité". "C'est toute l'inquiétude que nous avions d'avoir des manifestations non organisées par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude".

Des incidents, moins graves qu'en Savoie, se sont produits ces dernières heures sur des barrages, a ajouté M. Castaner: un piéton renversé et grièvement blessé à Arras (Pas-de-Calais) et un policier renversé par un automobiliste qui tentait de forcer un barrage à Grasse (Alpes-Maritimes), une "gilet jaune" renversée et "légèrement blessée" par un automobiliste en colère à Capendu (Aude).

Le ministère estimait à plus d'un millier de nombre de rassemblements à travers la France, avec quelque 50.000 participants, soit "pour l'instant" un niveau moins important "que ce qui avait été envisagé". Le cortège le plus important était à Caen, avec 800 personnes.

Il n'y a quasiment pas de point de blocage, selon Beauvau: seuls sont bloqués des points d'accès mais aucun axe stratégique, a-t-il précisé, avec "une répartition (des blocages) assez différente d'un département à l'autre".

En région, quelque 400 personnes étaient au rendez-vous sur le parking du centre commercial Chamnord à Chambéry, avec pour objectif de bloquer la voie rapide urbaine, une centaine de véhicules bloquaient la sortie Ouest de l'A9 à Béziers, des blocages étaient en cours autour de Perpignan, tandis que l'accès à l'A61 à hauteur du péage de Toulouse sud était lui aussi bloqué.

Venu à vélo

"Halte à la sécurité rentière" ou "Bienvenue à Taxland" annonçaient les pancartes de manifestants près d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), sur l'A63. Quelque 150 gilets jaunes ont installé un barrage filtrant des deux côtés de la frontière, créant de longues files de voitures et de camions, en France comme en Espagne. Les chauffeurs, pour certains excédés, klaxonnent sans interruption.

A Paris, une cinquantaine de "gilets jaunes" descendaient les Champs-Elysées depuis l'Arc de Triomphe aux cris de "Macron démission!". Ils traversaient régulièrement la rue "pour trouver du boulot", référence aux paroles d'Emmanuel Macron qui avait engagé un chômeur à "traverser la rue" pour trouver un travail. "C'est pas coordonné", regrettait un manifestant, alors que le cortège perdait ses participants.

Didier, 52 ans, cariste, ancien syndiqué chez FO, est venu à vélo --jaune-- de la Seine-Saint-Denis, pour éviter les blocages. "Je suis prêt à rester toute la journée, j'ai emmené ce qu'il faut dans le sac à dos", même s'il "n'attend rien" du gouvernement après les manifestations.

A l'initiative de cette grogne, des membres de la société civile se sont mobilisés contre la hausse du prix des carburants avant que les motifs de grief ne s'élargissent à une dénonciation plus globale de la politique du gouvernement en matière de taxation et à la baisse du pouvoir d'achat.

Au 1er janvier 2019, les taxes sur le gazole doivent augmenter de 6,5 centimes d'euro par litre et celles sur l'essence de 2,9 centimes.

Déconcerté par ce mouvement de défiance citoyenne spontané, l'exécutif avait tenté mercredi d'enrayer la mobilisation avec des mesures.

Inflexible sur la taxe carbone - et notamment sur les carburants - Edouard Philippe a proposé la mise en place d'une surprime (pouvant aller jusqu'à 4.000 euros) à la conversion pour les foyers modestes ou les gros rouleurs, l'élargissement du chèque énergie, un dispositif d'aide pour les dépenses d'électricité et de gaz.

L'exécutif n'a cessé de mettre en garde contre la récupération politique alors que certains politiques ont annoncé leur participation aux manifestations - le président des Républicains, Laurent Wauquiez, le chef de file de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, comme certains élus RN, mais pas leur présidente Marine Le Pen.