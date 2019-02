La fin de l'ère Merkel sonne le glas de la paix politique allemande

Rien ne va plus au gouvernement allemand. Depuis la montée du parti radical de droite Alternative für Deutschland, le paysage politique est très fragmenté. Par conséquent, la seule coalition bipartite possible est une coalition entre les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. Mais ces dernières années, la Große Koalition ressemble surtout à un mariage forcé. Les deux partis sont devenus si semblables que l'absence de solutions alternatives a poussé l'électeur aux extrémités du spectre politique.

...