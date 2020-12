Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a touché la Croatie mardi, provoquant l'effondrement d'immeubles dans la ville de Petrinja (centre), a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS). Le séisme a coûté la vie à une enfant.

L'épicentre de la secousse, qui a eu lieu vers 11H30 GMT, était localisé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Zagreb, où des habitants paniqués se sont précipités dans les rues et des tuiles d'habitations sont tombées à terre, a constaté l'AFP.

"Nous retirons actuellement des gens des décombres, nous ignorons encore s'il y a des morts ou des blessés", a déclaré à une chaîne télévision locale le maire de Petrinja, Darinko Dumbovic.

"C'est la panique générale, tout le monde cherche à connaître le sort de ses proches", a-t-il ajouté.

Les secours sont intervenus très rapidement dans la ville, où l'armée a été également déployée. Secouristes et militaires recherchaient les éventuelles victimes coincées sous les décombres. L'électricité était coupée dans le centre-ville.

Le séisme a été ressenti en Slovénie voisine, notamment dans la capitale Ljubljana, ainsi que dans d'autres pays de la région, en Hongrie et Autriche, ont signalé des témoins et les médias.

La centrale nucléaire slovène de Krsko a été mise à l'arrêt "par précaution".

Des images de Petrinja, qui compte près de 20.000 habitants, montraient des toits effondrés et des rues jonchées de briques et autres débris.

"J'ai peur, je n'arrive à joindre personne à la maison, les téléphones ne marchent plus", confiait à un média croate une habitante de cette ville, visiblement très inquiète.

"Nous sommes prêts à aider", a réagi sur Twitter la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nos pensées vont aux blessés et aux secouristes", a également commenté Charles Michel, le président du Conseil européen.

Lundi, c'est-à-dire la veille, un séisme d'une plus faible magnitude avait touché la même région, ne causant que des dégâts matériels mineurs.

En mars, la capitale Zagreb avait été frappée par un tremblement de terre de magnitude 5,3 qui avait provoqué d'importants dégâts matériels.

Les Balkans sont une zone de forte activité sismique et les tremblements de terre y sont fréquents.

