De Salzbourg à Monaco, 32 athlètes ont participé jusqu'à ce 27 juin au Red Bull X-Alps : une course folle à travers les Alpes, à parcourir en parapente ou à pied. Récit dans le sillage du seul candidat belge, Thomas de Dorlodot, dont la quête effrénée de liberté le mène aux quatre coins du monde.

" Mozart is ready ! Are you ? " Figée dans le bronze depuis 1842, la moue du compositeur autrichien ne pourrait contester cette affirmation publiée sur le compte Instagram du Red Bull X-Alps. Flanquée d'un manche à air à l'effigie de cette course bisannuelle, fixant dignement l'horizon, la statue semble indifférente à l'agitation qui règne sur la Mozartplatz de Salzbourg. Ici, les sponsors et les annonces en anglais du speaker supplantent, pour quelques heures, le raffinement de l'art baroque dans la vieille ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Il y a des grosses cylindrées, des décapsulages de canettes un peu partout et des barrières Nadar bardées de logos, au milieu d'une nuée de casquettes Red Bull et de supporters pour la plupart suisses, allemands, autrichiens et japonais.

...