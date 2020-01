Les présidents de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Conseil, Charles Michel, ont signé vendredi l'accord qui marque la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Parlement européen doit encore se prononcer le 29 janvier prochain.

"Nous avons avec Charles Michel signé l'accord pour la sortie du Royaume-Uni, ouvrant la voie à sa ratification par le parlement européen", a annoncé la présidente de la Commission européenne dans un message sur son compte Twitter.

"Les choses vont inévitablement changer mais notre amitié restera. Nous entamons un nouveau chapitre en tant que partenaires et alliés", a pour sa part déclaré Charles Michel, sur le même réseau social. "Hâte d'écrire ensemble cette nouvelle page."

Jeudi, la reine Elizabeth II a promulgué le projet de loi de retrait de l'Union européenne, après que le parlement britannique eut donné son feu vert.

Le parlement européen doit encore ratifier l'accord. Jeudi, la commission des affaires constitutionnelles du parlement européen a, sans surprise mais à contrecoeur, recommandé à la plénière d'adopter l'accord de retrait.

Les Vingt-sept avaient donné leur feu vert à cet accord le 17 octobre dernier, plus de trois ans après le référendum qui avait vu les partisans du "Leave" l'emporter avec près de 52% des voix.

Le Brexit au 31 janvier, qui mettra fin à 47 ans de vie commune mouvementée, ouvrira une période de transition jusqu'au moins la fin de cette année, au cours de laquelle le Royaume-Uni devra continuer à se conformer aux règles du marché intérieur et de l'union douanière. Des négociations auront lieu pendant cette période sur la relation future entre les deux parties, portant essentiellement sur des matières commerciales et sécuritaires.

"Nous avons avec Charles Michel signé l'accord pour la sortie du Royaume-Uni, ouvrant la voie à sa ratification par le parlement européen", a annoncé la présidente de la Commission européenne dans un message sur son compte Twitter. "Les choses vont inévitablement changer mais notre amitié restera. Nous entamons un nouveau chapitre en tant que partenaires et alliés", a pour sa part déclaré Charles Michel, sur le même réseau social. "Hâte d'écrire ensemble cette nouvelle page." Jeudi, la reine Elizabeth II a promulgué le projet de loi de retrait de l'Union européenne, après que le parlement britannique eut donné son feu vert. Le parlement européen doit encore ratifier l'accord. Jeudi, la commission des affaires constitutionnelles du parlement européen a, sans surprise mais à contrecoeur, recommandé à la plénière d'adopter l'accord de retrait. Les Vingt-sept avaient donné leur feu vert à cet accord le 17 octobre dernier, plus de trois ans après le référendum qui avait vu les partisans du "Leave" l'emporter avec près de 52% des voix. Le Brexit au 31 janvier, qui mettra fin à 47 ans de vie commune mouvementée, ouvrira une période de transition jusqu'au moins la fin de cette année, au cours de laquelle le Royaume-Uni devra continuer à se conformer aux règles du marché intérieur et de l'union douanière. Des négociations auront lieu pendant cette période sur la relation future entre les deux parties, portant essentiellement sur des matières commerciales et sécuritaires.