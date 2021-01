Bruxelles a appelé mardi les pays de l'UE à "accélérer" les vaccinations pour protéger 70% des adultes d'ici fin août contre le coronavirus, et 80% des professionnels de la santé et des plus de 80 ans d'ici mars.

"Les vaccinations doivent accélérer", a exhorté la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides lors d'une conférence de presse, alors que la lenteur du démarrage de ces campagnes dans les 27 par rapport au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et Israël notamment a été critiquée.

"Nous proposons que d'ici mars, les Etats membres aient vacciné au minimum 80% des professionnels de santé et des plus de 80 ans", a indiqué le vice-président de la Commission, Margaritis Schinas.

"Nous proposons aussi que d'ici l'été, les Etats membres aient vacciné 70% des adultes", a-t-il ajouté, avant un sommet européen de jeudi soir.

Il s'est dit confiant dans le fait qu'"à la fin du premier trimestre, l'Europe aura une quantité impressionnante de doses qui pourront être déployées à travers l'UE".

Il a aussi indiqué que la Commission travaillait avec les Etats membres pour mettre en place des certificats de vaccination "interopérables entre les États membres et rapidement utilisables au sein de l'UE et au-delà."

"Nous avons besoin de certificats de vaccination qui permettraient d'enregistrer clairement les antécédents de vaccination de chaque individu afin de garantir un suivi médical adéquat", a-t-il dit.

"Une approche commune de l'UE en matière de certificats (...) ouvrirait également la porte à d'autres utilisations afin d'aider à lever les restrictions", a-t-il dit.

Une allusion à la proposition émise par la Grèce, soucieuse de sauver son secteur touristique, qui prône la mise en place d'un passeport vaccinal pour que les personnes vaccinées puissent voyager. Une initiative qui suscite les réticences de plusieurs pays.

A la suite de l'apparition de variants du Covid-19, plus contagieux, la Commission a aussi demandé aux 27 Etats membres d'augmenter le séquençage à au moins 5-10% des résultats de tests positifs, se disant prête à les aider en mobilisant des fonds.

"A l'heure actuelle, beaucoup de pays européens testent moins de 1% des échantillons, ce qui est bien trop faible pour identifier la progression des variants ou pour en détecter de nouveaux", a indiqué Stella Kyriakides.

L'UE a déjà signé six contrats avec des groupes pharmaceutiques, poursuit ses discussions avec deux autres laboratoires, et pourrait obtenir jusqu'à 2,5 milliards de doses.

Seuls les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna ont pour l'instant reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA en anglais) pour être déployés dans l'UE. Le régulateur européen se penchera d'ici la fin du mois sur le vaccin d'AstraZeneca.

Les deux premiers vaccins autorisés permettent de couvrir 80% de la population européenne (450 millions d'habitants), selon la Commission. La pandémie a causé la mort de 400.000 personnes dans l'UE.

