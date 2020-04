En Italie, 760 autres personnes sont décédées du coronavirus en 24 heures, contre 727 la veille. On compte également 4.668 nouvelles infections, contre 4.782 la veille. C'est ce qu'a annoncé jeudi la protection civile.

Dans la péninsule, 13 915 personnes sont déjà mortes de maladies pulmonaires depuis l'épidémie de février. Cela signifie que le pays continue de souffrir du plus grand nombre de décès au monde. Il y a 115 242 cas confirmés d'infections, de guérisons et de décès inclus.

L'augmentation en un jour est de 4,2 %, contre 4,5 % la veille. 137 autres personnes se sont retrouvées à l'hôpital, ce qui représente la plus faible augmentation quotidienne en au moins un mois. Le nombre de patients qui se sont retrouvés en soins intensifs n'a augmenté "que" de 0,4 %, pour atteindre un total de 4 035. Il y a également eu 8,5 % de guérisons en plus. Au total, 18 278 personnes ont été déclarées guéries. Les nouveaux chiffres montrent une nouvelle stabilisation de la tendance.

