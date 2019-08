L'incendie qui a ravagé la semaine dernière l'intérieur de l'île espagnole de Grande Canarie et menacé des réserves naturelles a été circonscrit, ont annoncé les services d'urgence dans la nuit de dimanche à lundi.

"Le gouvernement des Canaries a déclaré l'incendie de Valleseco circonscrit (...) Les effectifs terrestres continueront de travailler jusqu'à son extinction", ont-ils indiqué sur leur compte Twitter.

L'incendie, qui s'était déclaré le 17 août, avait menacé plusieurs parcs naturels riches en biodiversité de cette île touristique située dans l'Atlantique, au large des côtes marocaines, et obligé à évacuer des villages peuplés au total de 10.000 habitants. Les habitants ont pu rentrer chez eux mais les activités touristiques restent néanmoins interdites, ont précisé les autorités.

Du fait de son climat chaud et sec, l'Espagne, deuxième destination touristique mondiale, est touchée chaque été par des incendies de forêt qui menacent, selon les experts, de devenir plus fréquents et plus violents avec le réchauffement climatique.