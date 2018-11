L'idée d'une armée européenne est "prématurée"

"L'idée d'une armée européenne va beaucoup trop loin pour les Pays-Bas", a estimé M. Rutte lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

"La France et l'Allemagne agissent de manière prématurée. En ce qui concerne les Pays-Bas, l'Otan reste la pierre angulaire de notre politique de défense", a-t-il indiqué aux journalistes.

La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a prôné la création d'"une armée européenne" pour protéger le continent face à Pékin, Moscou et même Washington.

Une idée à laquelle est fermement opposé le président américain Donald Trump, qui a qualifié les propos de son homologue français de "très insultants" et suggéré à l'Europe de "d'abord payer sa part à l'OTAN que les Etats-Unis subventionnent largement".

Mardi, la chancelière allemande Angela Merkel a exprimé son soutien à la proposition de M. Macron, dans un discours au parlement européen à Strasbourg,, estimant qu'une armée européenne pouvait être "un bon complément de l'Otan".

Mark Rutte a de son côté souligné que l'Otan reste le principal gardien de la sécurité de l'Europe.

"En ce qui me concerne, penser que l'Union européenne peut garantir sa sécurité sans l'Otan est une illusion", a-t-il réagi.

"L'Otan et les Etats-Unis au sein de l'organisation restent un partenaire crucial pour la paix et la sécurité en Europe et nous continuerons à le signaler dans les discussions avec nos partenaires."