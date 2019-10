opinion

L'extrême droite ? Pas irrésistible !

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Les élections législatives autrichiennes du dimanche 29 septembre ont été marquées par le recul (à 17,25 % des suffrages, soit son plus mauvais score depuis 2002) du Parti de la liberté (FPÖ). Un ressac qui, conjugué aux échecs de l'Italien Matteo Salvini et du Britannique Boris Johnson, confirme la mauvaise passe, au moins conjoncturelle, de l'extrême droite et de la droite populiste en Europe.

Sebastian Kurz © FRÉDÉRIC RAEVENS

La défaite du FPÖ, radicalisé par Jörg Haider à la fin des années 1980, tient cependant plus à des spécificités nationales. La " vidéo d'Ibiza ", où son président Heinz-Christian Strache se montrait disposé à accepter un financement d'une oligarque russe, a atteint la crédibilité d'un parti que des affaires de détournements de fonds et des provocations racistes ont fini de ruiner.

...

