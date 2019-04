opinion

"L'Europe patrie des droits de l'homme... pour rire"

Avant les élections, les politiciens européens sont secoués par l'amour des droits de l'homme et de l'Etat de droit. La Commission européenne a traîné la Pologne (mais sans la Hongrie) devant la Cour de justice. L'Allemagne et la Belgique poussent des propositions. Même Manfred Weber, grand supporter PPE d'Orban au Parlement européen depuis 2010, se sent obligé de faire un vague bruit sur le sujet. Les droits de l'homme, priorité de l'Europe ?