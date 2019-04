A force de critiquer l'Union européenne, on oublierait parfois que l'Europe assure également une bonne protection de ses consommateurs, impose des règles strictes en matière de sécurité alimentaire et fixe des objectifs climatiques ambitieux. À l'approche des élections européennes, Knack éclaire une série de mesures européennes qui exercent un impact positif sur notre vie quotidienne.

Nous n'en sommes souvent pas suffisamment conscients, mais l'influence de l'Union européenne sur la vie de l'Européen ordinaire est énorme. L'Europe réglemente la qualité de notre eau potable, la publicité lors d'émissions pour enfants, la gestion de nos réserves de poissons, le bien-être animal et les cosmétiques vendus dans l'UE. La sécurité alimentaire fait l'objet d'une surveillance continue. Il existe une carte européenne d'assurance maladie, qui facilite l'accès des Européens aux soins médicaux à l'étranger. L'Europe exige un label de consommation d'énergie sur tous les appareils électroménagers vendus dans l'Union et garantit que vous pouvez conserver votre numéro de téléphone portable si vous changez de fournisseur. Il existe un soutien financier pour la distribution de films européens, des normes européennes de sécurité pour les sièges d'enfant dans les voitures et l'affichage obligatoire d'images choquantes sur les paquets de cigarettes. Le marquage CE que l'on retrouve sur de nombreux produits, des téléviseurs aux préservatifs, indique qu'un produit est conforme à la réglementation européenne.

