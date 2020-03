L'Europe a dépassé la barre des 100.000 cas recensés de nouveau coronavirus, dont plus de 41.000 en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP jeudi soir vers 18H00 HB.

Avec au moins 100.470 cas, dont 4.752 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie, devant l'Asie (94.253 cas dont 3.417 décès). Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas les plus graves.

