La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 140.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne et en France.

Avec un total de 140.096 morts (pour 1.495.293 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de coronavirus, qui a tué 234.987 personnes dans le monde.

L'Italie (28.236 morts) et le Royaume-Uni (27.510) sont les pays européens les plus atteints, suivis de l'Espagne (24.824) et de la France (24.594).

Avec un total de 140.096 morts (pour 1.495.293 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de coronavirus, qui a tué 234.987 personnes dans le monde. L'Italie (28.236 morts) et le Royaume-Uni (27.510) sont les pays européens les plus atteints, suivis de l'Espagne (24.824) et de la France (24.594).