L'Autriche va encore assouplir les règles pour les non-vaccinés, a annoncé samedi le chancelier Karl Nehammer. Ceux-ci pourront à nouveau fréquenter les magasins non-essentiels à partir du 12 février, et l'horeca une semaine plus tard sur présentation d'un test négatif.

Actuellement, de nombreux lieux en Autriche ne sont accessibles qu'aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. Cette règle va être assouplie dans les prochaines semaines.

Le couvre-feu va également être reculé de deux heures, soit à minuit, à partir du 5 février. À la même date, les établissements horeca verront leurs heures d'ouverture élargies et le nombre de spectateurs autorisés lors d'un événement sera doublé.

Plus tôt dans la semaine, le chancelier avait déjà annoncé que le confinement des non-vaccinés, en vigueur depuis deux mois, prendrait fin lundi.

Ces assouplissements sont la conséquence d'une baisse de la pression sur les hôpitaux, malgré des contaminations qui demeurent à un niveau élevé, a précisé le gouvernement. Le nombre de patients covid en soins intensifs se trouve ainsi au plus bas depuis mi-septembre.

Près de trois quarts de la population autrichienne est vaccinée contre le Covid-19. Un taux qui devrait augmenter avec l'obligation vaccinale que le chancelier compte introduire.

Actuellement, de nombreux lieux en Autriche ne sont accessibles qu'aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. Cette règle va être assouplie dans les prochaines semaines. Le couvre-feu va également être reculé de deux heures, soit à minuit, à partir du 5 février. À la même date, les établissements horeca verront leurs heures d'ouverture élargies et le nombre de spectateurs autorisés lors d'un événement sera doublé. Plus tôt dans la semaine, le chancelier avait déjà annoncé que le confinement des non-vaccinés, en vigueur depuis deux mois, prendrait fin lundi. Ces assouplissements sont la conséquence d'une baisse de la pression sur les hôpitaux, malgré des contaminations qui demeurent à un niveau élevé, a précisé le gouvernement. Le nombre de patients covid en soins intensifs se trouve ainsi au plus bas depuis mi-septembre. Près de trois quarts de la population autrichienne est vaccinée contre le Covid-19. Un taux qui devrait augmenter avec l'obligation vaccinale que le chancelier compte introduire.