L'appel à la mobilisation de BHL : "Il faut sauver Bruxelles"

Toujours sur ses gardes, BHL, quand il se rend en Belgique. Pour cause d'entartages à répétition depuis plus de trente ans. Mais le philosophe français, qui s'est fait d'autres ennemis pour avoir jugé " mortifère " le mouvement des gilets jaunes, revient à Bruxelles. Pour son projet en vue des prochaines élections européennes : remobiliser les europhiles face à la montée des extrêmes et du populisme.