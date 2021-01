L'Allemagne restera sous confinement au moins jusqu'au 14 février. La chancelière Angela Merkel et les ministres-présidents des Länder se sont mis d'accord là-dessus mardi, rapporte l'agence de presse allemande DPA, citant des sources impliquées dans les discussions. Le nombre d'infections en Allemagne reste élevé et le variant britannique suscite beaucoup d'inquiétude.

L'Allemagne avait décidé le mois dernier de fermer jusqu'au 10 janvier les écoles, les cafés, les restaurants et les magasins non essentiels ainsi que les institutions culturelles pour enrayer la propagation du coronavirus. Début janvier, ces mesures avaient été prolongées une première fois jusqu'au 31 janvier. Il y aura donc maintenant une nouvelle prolongation.

Concrètement, les citoyens sont invités à limiter leurs contacts au strict minimum. Les ménages peuvent recevoir au maximum une personne extérieure. Les entreprises sont invitées à encourager le télétravail autant que possible.

Les personnes résidant dans des zones présentant plus de 200 infections diagnostiquées pour 100.000 habitants pendant une semaine sont priées de rester dans un rayon de 15 kilomètres de chez elles.

Les voyageurs de presque tous les pays arrivant en Allemagne en provenance de zones à haut risque doivent subir un test corona à deux reprises. Même si le premier test est négatif, une quarantaine de cinq jours est requise.

