L'accord post-Brexit sera signé mercredi

Ursula von der Leyen et Charles Michel d'une part, et Boris Johnson de l'autre, signeront mercredi l'accord "post-Brexit" dégagé in extremis le 24 décembre par les deux parties, annoncent mardi le Conseil européen (Etats membres) et la Commission européenne.

Ursula von der Leyen © belga