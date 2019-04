Une femme est décédée dans "un incident terroriste" à Londonderry en Irlande du Nord, a confirmé la police britannique à l'aube vendredi.

Des émeutes ont émaillé la soirée de jeudi dans le quartier de Creggan après des perquisitions menées dans des habitations. Plusieurs journalistes ont affirmé que la victime était Lyra McKee, elle-même journaliste.

"Je peux confirmer avec tristesse que suite à des coups de feu tirés ce soir à Creggan, une femme de 29 ans a été tuée", a indiqué l'assistant du gendarme en chef, Mark Hamilton, dans un message partagé par la police d'Irlande du Nord sur Twitter. "Nous traitons ceci comme un incident terroriste et nous avons lancé une enquête pour meurtre", poursuit le commentaire. Deux heures auparavant, la police avait fait un appel au calme après avoir constaté des coups de feu et des bombes artisanales à essence dans le quartier de Creggan à Londonderry, aussi appelée Derry par les Irlandais républicains opposés au pouvoir britannique. Plusieurs journalistes ont affirmé que la victime était Lyra McKee, elle-même journaliste. Selon l'agence littéraire Janklow & Nesbit, Mme McKee est née à Belfast et a beaucoup écrit sur le conflit nord-irlandais et ses conséquences. Sur son compte Twitter, elle a posté jeudi en début de soirée une photo qui semble présenter les violences de Londonderry au cours de la nuit. "Je me tenais à côté de cette jeune femme quand elle est tombée à côté d'une Land Rover", a tweeté la journaliste du Belfast Telegraph Leona O'Neill. "J'ai appelé une ambulance pour elle mais la police l'a mise à l'arrière du véhicule et l'a emmenée à l'hôpital où elle est décédée". Arlene Foster, le cheffe du parti unioniste nord-irlandais DUP, a rapidement condamné les faits, évoquant un "acte insensé" et des "nouvelles déchirantes". Le parti nationaliste irlandais Sinn Féin a également condamné "sans réserve" ces faits, qualifiant le décès de la jeune femme d'"attaque contre toute la communauté, contre le processus de paix, et contre l'accord du Vendredi Saint", signé en 1998 pour mettre fin aux Troubles, en vertu duquel le pouvoir dans la province est partagé entre le Sinn Fein et le DUP. Ces violences surviennent en amont du week-end de Pâques, au cours duquel les Républicains célèbrent le soulèvement survenu à travers Dublin en 1916, qui avait abouti à la la proclamation d'une république d'Irlande, le lundi de Pâques.