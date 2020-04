Des tonnerres d'applaudissement ont résonné jeudi dans les unités de soins intensifs d'Espagne en soutien aux soignants de ces services de la dernière chance dans le quatrième pays le plus endeuillé au monde par le nouveau coronavirus.

"Il y a parfois des membres du personnel qui s'effondrent un peu, nous devons nous soutenir mutuellement, qu'ils retournent au combat, d'autres sont en arrêt maladie parce qu'ils ont été infectés", a confié jeudi à l'AFP le Dr Alfonso Canabal, chef de l'unité de soins intensifs (UCI) de l'hôpital La Princesa à Madrid.

Ganté, masqué, ce médecin de 55 ans sort tout juste de son unité qui a répondu à l'appel de la Société espagnole de médecine intensive à rendre un hommage national à midi (10H00 GMT) dans les UCI d'Espagne.

"Avec les médecins nous sommes entrés dans les espaces par surprise, (les autres soignants) ne nous attendaient pas. Nous avons commencé à les applaudir. Cela leur a plu et ils nous ont retourné les applaudissements", raconte ce chef de service.

De nombreuses vidéos tournées dans d'autres UCI ont circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux.

- "Un malade s'est mis à applaudir" -

"Il y a un malade qui s'est mis à applaudir aussi les quelques autres patients encore conscients", raconte le médecin, "c'était très émouvant, un moment de détente dont nous avions besoin".

© BELGAIMAGE

A la même heure, de l'autre côté de cet hôpital du centre de la capitale, les soignants du service d'urgences sont sortis en ligne dans la rue pour observer une minute de silence avant d'applaudir: un rituel qu'ils ont instauré jeudi dernier.

Bien que "beaucoup moins de patients arrivent aux urgences et que les étages se vident de patients atteints du Covid-19", le Dr Canabal rappelle qu'il "y a eu beaucoup de morts et je trouve magnifique l'attention des médecins urgentistes avec cette minute de silence".

- "Retrouver une certaine normalité" -

Région la plus touchée par la pandémie, Madrid concentre près d'un tiers de patients en soins intensifs en Espagne d'après les données du ministère de la Santé publiées jeudi.

Si la tension a bien diminué "dans l'hôpital en général", "ce n'est pas le cas dans la UCI, elle sera toujours le dernier service à voir ses lits libérés par les patients de la pandémie", explique le Dr Canabal.

C'est pourquoi, selon lui, "il est très important que nous n'ayons pas un nouveau pic maintenant et il faudra être très responsables avec les mesures d'assouplissements du confinement" qui sont planifiées jusqu'à fin juin.

"C'est vital parce que dans le même temps nous devons aussi traiter d'autres pathologies qui ont été mises en attente quand l'hôpital entier s'est mobilisé contre le Covid", insiste le médecin. Il espère, si la tendance actuelle se maintient, pouvoir "retrouver une certaine normalité dans un mois environ".

