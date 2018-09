A Bruxelles, on évoque la suppression de 11 vols au départ et 11 vols à l'arrivée. A Charleroi, une douzaine de vols aller et retour sont annulés selon Yves Lambot de la CNE. En tout, cela concerne 46 vols soit environ un tiers des 150 vols prévus par Ryanair vendredi au départ et vers la Belgique.

Interrogée sur ces différences, Ryanair a maintenu son chiffre de "20 à 25 vols" annulés. Dans toute l'Europe, environ 250 vols sur 2.400 sont annulés vendredi.