C'est "une mobilisation plus faible" et donc "une mobilisation des casseurs plus faibles", a déclaré la porte-parole de la PP Johanna Primevert sur BFMTV, ajoutant que les "policiers restent mobilisés". Une soixantaine de personnes ont par ailleurs été interpellées, bien loin des 500 interpellations recensées à la même heure samedi dernier, selon la PP.

AFP