Gilets jaunes et Macron: l'assiette de la discorde

L'Élysée avait honte de sa vieille vaisselle quelque peu disparate, alors l'Élysée a décidé d'investir dans un nouveau service en porcelaine. Et puisqu'il ne pouvait pas dignement se procurer ce dernier dans une grande enseigne suédoise, il a commandé pas moins de 1200 assiettes (900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain) à la prestigieuse manufacture nationale de Sèvres. C'était une chose heureuse pour tout le monde. Cela permettait de garder vivant un savoir ancestral tout en faisant la promotion de la gastronomie et de la création artistique françaises. La manufacture ayant été créé par Madame de Pompadour en 1740, celle-ci est effectivement fournisseur officiel de l'Élysée depuis 1872. Un comité d'experts composé de représentants de quelques grands musées sera mis sur pied pour choisir le candidat idéal pour créer ces nouvelles assiettes. Ce sera Evariste Richer, 49 ans, et sa série "Bleu Élysée" qui aura l'honneur de créer le nouveau service en porcelaine. Une première livraison étant prévue pour Noël pour un budget global de 50.000 euros.

...