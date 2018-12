"Gilets jaunes": "entre 3 et 4" millions d'euros de dégâts pour la ville de Paris samedi

Cette estimation, encore partielle, ne concerne pas les commerces, ni l'Arc de triomphe, qui a été fortement tagué et en partie saccagé par des manifestants samedi. Depuis samedi soir, les personnels municipaux ont déblayé "900 m3 de gravats" et sont intervenus sur "plus de 200 épaves" de voitures brûlées, a précisé Mme Hidalgo. Les chiffres donnés par la préfecture de police font état de 249 "départs de feu" pour la journée de samedi, soit 112 véhicules, 130 mobiles urbains et 6 bâtiments. Les dégradations subies par l'Arc de Triomphe samedi pendant la flambée de violences se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros, a affirmé dimanche Philippe Bélaval, le président du Centre des monuments Nationaux, à plusieurs médias.