Gilets jaunes à Paris: 65 blessés à Paris dont 11 chez les forces de l'ordre

Ce bilan provisoire est déjà bien plus lourd que celui de la précédente mobilisation à Paris le 24 novembre pendant laquelle 24 personnes avaient été blessées, dont 5 parmi les forces de l'ordre.

La préfecture a fait également état de 158 interpellations en milieu d'après-midi, soit davantage que pendant l'ensemble du précédent rassemblement parisien le 24 novembre, où 103 personnes avaient été arrêtées.

Si depuis le début de la matinée, les échauffourées se sont concentrées autour de l'Arc de Triomphe, elles ont ensuite essaimé dans d'autres secteurs de la capitale, comme la rue de Rivoli ou le boulevard Haussmann où des véhicules ont été incendiées, des barricades érigées par des manifestants aux prises avec les forces de l'ordre, selon des journalistes de l'AFP.

"On constate de plus en plus de groupes très déterminés qui se disséminent dans Paris et commettent des troubles à l'ordre public", a déclaré la porte-parole de la préfecture de police de Paris, Johanna Primevert sur BFMTV.

Elle a pointé la responsabilité de "gens très organisés" déterminés à "aller à l'affrontement" avec les forces de l'ordre.

Hidalgo fait part de son "indignation" et de sa "tristesse"

La maire de Paris Anne Hidalgo a fait part samedi de sa "profonde indignation" et de sa "grande tristesse" face aux violences dans la capitale en marge de la mobilisation des "gilets jaunes".

Après des échauffourées près des Champs-Elysées, des heurts se sont étendus samedi après-midi à plusieurs autres quartiers parisiens dans une grande confusion.

"J'éprouve une profonde indignation et une grande tristesse face à ces violences au coeur de Paris. Elles sont inacceptables", a déclaré la maire socialiste sur Twitter.

"Notre pays est confronté à une crise majeure. Elle ne peut être résolue que par le dialogue. Nous devons au plus vite retrouver ce chemin", a-t-elle poursuivi.