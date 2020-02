Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a annoncé dimanche qu'il se rendrait la semaine prochaine au Japon et en Australie pour travailler sur des accords commerciaux, seulement quelques jours après que son pays a quitté l'Union européenne.

M. Raab a expliqué sur Sky News qu'il partait pour négocier des accords commerciaux et explorer les opportunités "à l'international" pour le Royaume-Uni après le Brexit.

Après trois ans et demi de tractations, le pays a finalement quitté vendredi soir l'UE, mettant ainsi fin à 47 ans d'un mariage houleux et se retrouvant en quête de nouveaux partenaires commerciaux.

Le président américain Donald Trump fait miroiter depuis plusieurs mois un accord commercial bilatéral "magnifique" à son allié historique, qui regarde aussi du côté de l'Asie pour de nouveaux partenariats.

Mais le Royaume-Uni doit avant tout finir de régler les modalités de son divorce avec l'UE. Le pays s'engage désormais dans une période de transition qui devrait durer au moins jusqu'en décembre.

