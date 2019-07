La communication du siècle !



"Nous sommes allergiques aux crustacés, j'aime pas le caviar, le champagne me donne mal à la tête ! Croque-monsieur et breizh-cola c'est ça notre kiff avec Sésé OK ?!" #DeRugyGate #SeverinedeRugy #derugy pic.twitter.com/ooqIHFOk1Y