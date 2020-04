Le bilan officiel du coronavirus en France s'est alourdi jeudi avec 471 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, portant le total à 4.503 morts depuis le début de l'épidémie, auxquels il faut désormais ajouter au moins 884 personnes âgées décédées en maison de retraite. Au total, ce sont donc au moins 5.387 personnes qui sont décédées du coronavirus dans le pays.

Les autorités ne donnaient jusqu'à présent que les chiffres des patients morts dans les hôpitaux français. Ces premiers chiffres dans les maisons de retraite sont toutefois "très partiels", et leur collecte n'est pas encore totalement consolidée, a précisé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors de son point quotidien jeudi.

26.000 personnes sont hospitalisées en France dont 6.399 sont en réanimation, soit 382 de plus en un jour, une hausse qui ralentit depuis lundi. Le nombre de patients en réanimation excède toujours cependant la capacité initiale du pays de 5.000 lits. Résultat, des hôpitaux saturent, malgré l'ouverture de nouveaux lits. C'est notamment le cas en région parisienne.

Face à ce danger, les évacuations se multiplient, par avion ou train médicalisés, vers les hôpitaux de régions moins touchées. Au total, selon la direction générale de la santé, 344 transferts ont ainsi été organisés depuis le 18 mars.

De nouvelles évacuations étaient en cours jeudi, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (région parisienne) visant 150 transferts d'ici la fin de semaine.

Autre secteur saturé, les pompes funèbres. La préfecture de police de Paris a annoncé qu'un bâtiment de Rungis, plus gros marché de gros d'Europe, allait être transformé en funérarium "de grande capacité" pour accueillir les cercueils de victimes.

Les autorités françaises commencent aussi à réfléchir aux stratégies de sortie du confinement, en cours depuis plus de deux semaines et pour l'heure imposé jusqu'au 15 avril. Le Premier ministre Edouard Philippe a estimé "probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement général et absolu, en une fois et pour tout le monde".

Une stratégie qui va donc fortement dépendre de la disponibilité de tests, alors que le gouvernement est déjà critiqué sur sa gestion, notamment des masques.

Le Premier ministre doit s'exprimer pendant plus d'une heure et demie jeudi soir sur une chaîne de télévision, programme durant lequel il doit notamment échanger avec du personnel soignant.

