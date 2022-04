Progresseront-ils ou feront-ils moins bien qu'il y a cinq ans? Certes, tous les candidats à ce premier tour de l'élection présidentielle française ne participaient pas au scrutin en 2017, mais plusieurs étaient déjà de la partie. Retour sur leurs résultats à l'époque.

1. Emmanuel Macron

En 2017, pour sa première élection, celui qui allait devenir président avait récolté 24,1% des suffrages. Soit près de 8,7 millions de voix.

2. Marine Le Pen

Il y a cinq ans, pour sa deuxième campagne présidentielle, la candidate d'extrême droite était arrivée deuxième, avec 21,30 % (soit une progression de 3,4% par rapport à 2012). Près de 7,7 millions de Français avaient voté pour elle.

3. Jean-Luc Mélenchon

Le leader du parti d'extrême gauche "La France insoumise" recueillait 19,58% des suffrages, avec plus de 7 millions de votes à son encontre. Le quatrième meilleur score du premier tour (François Fillon était arrivé troisième).

4. Nicolas Dupont-Aignan

Le président de Debout la France avait progressé entre sa participation en 2012 (1,79%) et celle de 2017 (4,7%). Il s'était alors rallié à Marine Le Pen au second tour.

5. Jean Lassale

L'ancien proche de François Bayrou, représentant du Mouvement démocrate, avait obtenu 1,21% des voix en 2017.

6. Philippe Poutou

Le candidat d'extrême gauche (Nouveau Parti Anticapitaliste) avait obtenu 1,09% des votes en 2017. Un peu moins qu'en 2012 (1,15%). Il a annoncé que cette campagne 2022 sera sa dernière.

7. Nathalie Arthaud

Candidate de la Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud avait participé aux élections de 2012 (0,56%) et 2017 (0,64%).

Valérie Pécresse, candidate des Républicains, ne s'était pas présentée en 2017. Mais François Fillon, qui représentait alors leur parti de droite, avait obtenu le troisième meilleur score du 1er tour, avec 20,01%.

Première élection également pour la candidate du PS Anne Hidalgo. Son prédécesseur en 2017, Benoît Hamon, avait obtenu 6,36% des suffrages, ce qui avait été considéré comme un échec cuisant pour les socialistes.

Pas de point de comparaison pour Yannick Jadot, candidat pour la première fois pour Europe Ecologie Les Verts : son parti s'était rallié au PS de Benoît Hamon en 2017.

Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour (Reconquête) n'avait pas participé au scrutin en 2017, pas plus que celui d'extrême gauche Fabien Roussel (Parti communiste).

1. Emmanuel MacronEn 2017, pour sa première élection, celui qui allait devenir président avait récolté 24,1% des suffrages. Soit près de 8,7 millions de voix.2. Marine Le PenIl y a cinq ans, pour sa deuxième campagne présidentielle, la candidate d'extrême droite était arrivée deuxième, avec 21,30 % (soit une progression de 3,4% par rapport à 2012). Près de 7,7 millions de Français avaient voté pour elle. 3. Jean-Luc MélenchonLe leader du parti d'extrême gauche "La France insoumise" recueillait 19,58% des suffrages, avec plus de 7 millions de votes à son encontre. Le quatrième meilleur score du premier tour (François Fillon était arrivé troisième).4. Nicolas Dupont-AignanLe président de Debout la France avait progressé entre sa participation en 2012 (1,79%) et celle de 2017 (4,7%). Il s'était alors rallié à Marine Le Pen au second tour. 5. Jean LassaleL'ancien proche de François Bayrou, représentant du Mouvement démocrate, avait obtenu 1,21% des voix en 2017. 6. Philippe PoutouLe candidat d'extrême gauche (Nouveau Parti Anticapitaliste) avait obtenu 1,09% des votes en 2017. Un peu moins qu'en 2012 (1,15%). Il a annoncé que cette campagne 2022 sera sa dernière.7. Nathalie ArthaudCandidate de la Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud avait participé aux élections de 2012 (0,56%) et 2017 (0,64%).Valérie Pécresse, candidate des Républicains, ne s'était pas présentée en 2017. Mais François Fillon, qui représentait alors leur parti de droite, avait obtenu le troisième meilleur score du 1er tour, avec 20,01%. Première élection également pour la candidate du PS Anne Hidalgo. Son prédécesseur en 2017, Benoît Hamon, avait obtenu 6,36% des suffrages, ce qui avait été considéré comme un échec cuisant pour les socialistes. Pas de point de comparaison pour Yannick Jadot, candidat pour la première fois pour Europe Ecologie Les Verts : son parti s'était rallié au PS de Benoît Hamon en 2017. Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour (Reconquête) n'avait pas participé au scrutin en 2017, pas plus que celui d'extrême gauche Fabien Roussel (Parti communiste).