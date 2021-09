Le volcan Cumbre Vieja de l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries, sous haute surveillance depuis des jours en raison d'une intense activité sismique, est entré en éruption dimanche pour la première fois depuis 50 ans.

"L'éruption a commencé dans la zone de Cabeza de Vaca, à El Paso", a indiqué sur son compte Twitter le gouvernement local de l'île (cabildo), qui a commencé à procéder à des évacuations dans les zones habitées les plus proches du volcan.

"Il est demandé à la population de faire preuve d'une extrême prudence et de rester à l'écart de la zone d'éruption pour éviter tout risque inutile", a-t-il poursuivi.

"Le volcan est entré en éruption dans une zone forestière", a dit pour sa part le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres, en appelant à la prudence.

Colonnes de fumée et de cendres

De grandes colonnes de fumées, de cendres et des jets de lave s'échappaient du volcan, selon les premières images diffusées en direct par la télévision publique espagnole vers 16h30 (14h30 GMT).

Le volcan Cumbre Vieja était sous haute surveillance depuis une semaine en raison d'un énorme regain d'activité sismique.

Plusieurs milliers de séismes de basse magnitude, allant jusqu'à près de 4 sur l'échelle de Richter, ont été ainsi enregistrées depuis samedi dernier par l'Institut volcanologique des Canaries.

Des millions de mètres cube de magma s'étaient par ailleurs déplacés à l'intérieur du volcan tandis que le sol s'était élevé d'environ 10 centimètres das la zone du volcan.

Les autorités, qui avaient dit à la population de se tenir prête depuis plusieurs jours, ont procédé quelques heures avant l'éruption à l'évacuation des personnes à mobilité réduite dans les communes les plus proches du volcan, sur cette île située au large du nord-ouest de l'Afrique.

Dernière éruption en 1971

"Toutes les administrations sont préparées pour agir de façon coordonnée", a assuré le Premier ministre Pedro Sanchez sur son compte Twitter.

Atento a la evolución de la situación en La Palma ante la intensificación de los movimientos sísmicos y en contacto con el presidente de Canarias, @avtorresp. Cuenta con el apoyo del Gobierno central. Todas las administraciones estamos preparadas para actuar de forma coordinada. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2021

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que plus de 200 membres des forces de l'ordre avaient été mobilisés avec un hélicoptère.

La dernière éruption du Cumbre Vieja avait eu lieu en 1971.

D'origine volcanique, l'archipel espagnol des Canaries a connu sa dernière éruption en 2011, sous-marine cette fois, au niveau de l'île d'El Hierro.

