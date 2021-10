En Italie, un pass sanitaire obligatoire entre en vigueur à partir de ce vendredi sur le lieu de travail. Les travailleurs des secteurs public et privé doivent désormais démontrer qu'ils sont vaccinés, qu'ils ont réalisé un test Covid avec résultat négatif ou qu'ils se sont rétablis après avoir été infectés.

Environ 23 millions de personnes sont concernées par la nouvelle règle, qui vise à éviter les infections au bureau ou à l'usine et les quarantaines collectives. "Pour les entreprises et les travailleurs, le pass augmente la sécurité sur le lieu de travail et garantit la production", a déclaré le vice-président de l'organisation patronale Confindustria Maurizio Stirpe.

La mesure ne fait toutefois pas l'unanimité. Le week-end dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Rome pour protester contre l'introduction du pass obligatoire. La manifestation a été entachée d'affrontements avec la police.

Une autre manifestation est prévue vendredi dans la capitale italienne. Les travailleurs de la ville de Trieste, dans le nord de l'Italie, ont également annoncé leur intention de bloquer le port, tandis que le trafic de fret est menacé car de nombreux chauffeurs routiers provenant de pays d'Europe de l'Est n'ont pas de certificat de vaccination. C'est pourquoi une exception temporaire sera autorisée pour les camionneurs étrangers, selon les médias.

Les entreprises qui ne contrôlent pas leurs employés risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 1.000 euros.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, près de 80% de la population italienne de plus de 12 ans est complètement vaccinée. L'Italie, premier pays européen touché par l'épidémie, a payé un lourd tribut avec plus de 130.000 décès à cause du coronavirus.

