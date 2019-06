La cohérence du projet, analyse Sylvain Kahn, a servi les trois familles qui ont progressé aux européennes, les libéraux, les écologistes et les nationalistes. Pour le géographe, la plus grande cohésion des droites extrêmes éclaircit le débat démocratique.

Les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates affaiblis, les libéraux, les nationalistes et les écologistes renforcés : le Parlement européen issu du scrutin du 26 mai rompt avec la domination de la droite et de la gauche traditionnelles. Le géographe Sylvain Kahn, professeur à Sciences po Paris et coauteur, avec Jacques Lévy, de l'essai Le Pays des Européens (Odile Jacob, 228 p.) décortique les leçons des élections européennes.

