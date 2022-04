"Très beau résultat d'Emmanuel Macron, encourageant pour la France et l'Europe. La campagne de second tour ne sera pas une formalité et la mobilisation sera essentielle", a souligné le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dimanche soir sur Twitter.

"Lassalle devant Hidalgo, c'est la faillite d'un PS déconnecté. Au même titre que les verts", a-t-il par ailleurs ajouté alors que la candidate du parti socialiste, Anne Hidalgo, a récolté moins de 2% des voix, un plus bas historique, lors du premier tour de la présidentielle française.

