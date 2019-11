En cas de victoire aux législatives, Boris Johnson promet des baisses d'impôts aux entreprises

Le Premier ministre britannique Boris Johnson promet une série de baisses d'impôts aux entreprises dans un discours lundi à la conférence du CBI, la plus importante organisation patronale britannique, en pleine campagne des législatives et à un peu plus de deux mois de la date prévue du Brexit.

© istock