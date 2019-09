Qu'est-ce qui prouve qu'on est au bout ? Comment mesurer si on doit passer la main ? Pourquoi l'âge nourrit-il la légende de certains mais décrédibilise le rôle d'autres ? Etrange époque, décidément.

On y vénère Roger Federer, joueur professionnel de tennis depuis plus de vingt ans et toujours roi du circuit. Pareil avec Serena Williams, son homologue féminine. Indestructibles. Talents plus forts que les années passant. Comme Bruce Springsteen, 70 ans et toujours " le boss ". Et Eastwood et ses 89 ans. Et Elizabeth II d'Angleterre, reine depuis bientôt soixante-huit ans. Toutes ces vénérables, tous ces vétérans, qui ne raccrochent pas, qui courent, règnent, filment, écrivent, composent, chantent, encore et encore et c'est merveilleux, quelle longévité, quelle résistance aux griffes du temps, respect, standing ovation. Même Kim Clijsters fait son come-back !

...