Qu'avez-vous retenu de la campagne pour l'élection présidentielle en France dont le premier tour a lieu ce dimanche 10 avril ? Une campagne particulière, entre sortie de la crise sanitaire et retour de la guerre en Europe. Douze candidats se présentent au suffrage. Deux resteront en lice pour le second tour, le 24 avril. L'avenir de la France et de l'Europe se joue dans les jours à venir.Testez vos connaissances avec le quiz de la présidentielle: