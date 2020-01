Dix sculptures du maître du surréalisme Salvador Dali ont été dérobées jeudi à l'aube lors du cambriolage d'une galerie à Stockholm, a raconté le propriétaire des lieux à l'AFP.

Les voleurs ont brisé la porte vitrée de la galerie Couleur dans le quartier chic d'Östermalm, et ont emporté les oeuvres, estiméee entre 20.000 et 50.000 euros pièce, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule, selon des témoins.

Les sculptures en bronze, qui représentent notamment la fameuse montre molle de l'artiste catalan et dont il existe environ 350 exemplaires numérotés dans le monde, provenaient d'une collection suisse et étaient en prêt.

Peder Enström, interrogé par une journaliste de l'AFPTV dans sa galerie après le départ des enquêteurs, estime que "3, 4, 5 ou même 6 personnes" pourraient être à l'origine du vol.

"Ils n'ont pas pris les certificats (d'authenticité des oeuvres), ce qui est une bonne chose parce que ça va être très compliqué de vendre les sculptures sans ces documents", a-t-il ajouté.

